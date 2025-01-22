Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında eğitimler devam ediyor. Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında kurulan Akademi Liseler, 10 ilçede bulunan 11 merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Lise ve lise mezunu öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla başlayan ve MEB’e uygun eğitimlerin verildiği Akademi Liseler, 2024 yılında da Kocaeli’nin dört bir yanından birçok gence kılavuzluk etti. Gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan akademi liselerden 2024 yılında 13 bin 502 öğrenci aktif olarak faydalandı. Kültürel geziler, bilgi destek programları, bilişim ve sanat atölyeleri, değerler eğitimi, gençlik kampları ve okuma gruplarının bulunduğu Akademi Liseler; toplumsal projeler, yarışmalar, söyleşi programları, yazarlık atölyesi çalışmaları ve rehberlik alanında seminer ve danışmanlık hizmetleri ile gençlere kılavuz oluyor.

Her alanda eğitim verildi

2024 yılında 3 bin 329 öğrenci, rehberlik hizmeti ve atölyelerinden faydalandı. Akademi Liselerde bilişim eğitmenleri öncülüğünde kodlama atölyeleri, grafik tasarım, kısa film çekme becerileri, PicoBricks Atölyesi, REX 8in1 Kodlama Atölyesi, 3D tasarım atölyesi ve yapay zekâ uygulamaları atölyeleri faaliyete geçirildi. Bu atölyelerden bin 569 öğrenci faydalandı. Ayrıca görsel ve geleneksel sanatlara ilgi duyan öğrenciler için ebru, hat, tezhip ve resim atölyeleri açıldı. 2024 yılı içerinde sanat atölyelerinden 765 öğrenci faydalandı. Akademi lise öğrencileri yıl içerisinde çok sayıda spor faaliyetine katılım gösterdi. Doğa kampları ve yürüyüşleri, yarışma ve turnuvalar, bisiklet turları ve spor salonu gibi aktivitelerden 2024 yılında 4 bin 14 öğrenci faydalandı. Akademi Liselerde 2024 yılı içerisinde 8 TYT, 5 AYT, ara sınıflar için de 2 deneme sınavı gerçekleştirildi. Toplam 15 deneme sınavına 4 bin 173 öğrenci katılım sağladı.