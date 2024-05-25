Bursa’da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ahmet Han K. isimli zanlı market çalışanlarının yokluğundan faydalanarak istasyonunun market bölümündeki kasaya yöneldi. Kasadan 9 bin lira çalan hırsızın görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayı ile alakalı soruşturma başlatıldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan çalışmada, gözaltına alınan zanlı Gemlik’te hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklanan Ahmet Han K., Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.