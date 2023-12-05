Dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53.40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53.15 arttı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı:

Aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına "en iyimser" tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.

3 OCAK'A DİKKAT!

Bingöl, "Bugün bir litre alkolde 845,96? olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45? olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" dedi.