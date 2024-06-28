Akaryakıt fiyatları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde ve motorinde 13 kuruş zamla artacak. Bu artış, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel olarak, Bursa'da motorin litre fiyatı 43.47 lira iken benzinin litresi ortalama 43.42 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplamalarıyla belirleniyor; bu hesaplama sürecinde günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi önem taşıyor.