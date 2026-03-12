Küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ihtimalini gündeme getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış yapılması bekleniyor.

Zam pompa fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Motorinin litre fiyatında 3 lira 4 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 1 lira 88 kuruşluk artış öngörülüyor. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil uygulaması nedeniyle söz konusu artışın tamamının pompa fiyatlarına yansımayabileceği ifade ediliyor.

Eşel mobil sistemi kapsamında zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak. Bu nedenle pompa fiyatlarına yansıyacak artışın motorinde 76 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olması bekleniyor.