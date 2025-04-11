Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından bu hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yaşandı. Otogaz, motorin ve benzinde üç gün üst üste fiyatlar geriledi. Ancak bu düşüş trendi sona erdi.

8 Nisan Salı günü otogazda 82 kuruş, 9 Nisan Çarşamba motorinde 2 lira 64 kuruş, 10 Nisan Perşembe benzinde 2 lira 64 kuruş ve 11 Nisan Cuma günü akaryakıtta 1 lira 36 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.

Son olarak bugün indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 82 kuruş artacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.37 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.94 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29