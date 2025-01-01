2025 yılına girilmesiyle birlikte, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları 1 Ocak 2025 itibarıyla artarken, bu durum hem sürücülerin hem de tüm tüketicilerin bütçesini olumsuz etkileyecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, yalnızca sürücüleri değil, aynı zamanda tüm tüketicileri ve ekonomik dengeyi de etkileyecek. Özellikle nakliye ve ulaşım sektöründe yaşanacak maliyet artışları, ürün fiyatlarının yükselmesine neden olması bekleniyor.

An itibariyle akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında; benzin 44,80 TL, motorin 44,70, LPG ise 26,20 TL.