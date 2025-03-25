Benzin litre başına 1.52 TL zamlanırken, motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik olmadı. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG fiyatlarına da artış beklendiği belirtiliyor.

MOTORİN VE LPG'DE DE ZAM BEKLENİYOR

Benzinin yanı sıra motorin ve LPG’de de zam bekleniyor. 26 Mart Çarşamba günü motorinin fiyatına 1.1 TL zam yapılması ön görülüyor. LPG’ye ise ilk etapta 65 kuruş olarak yapılması planlanan zam, 70 kuruşa çıkarıldı. LPG zammının ise 27 Mart Perşembe günü sürücüler için tabelalara yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATI İSTANBUL

Benzin 46.72 TL

Motorin 45.41 TL