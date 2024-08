Akasya Alışveriş Merkezi, Açık Hava Sineması etkinliklerini sürdürüyor. 17 Temmuz’dan bu yana ilgi gören etkinlik, 11 Eylül’e kadar her Çarşamba ve Cumartesi akşamı Retro Lunapark’ta ücretsiz film gösterimleriyle devam edecek.

Akiş GYO A.Ş yatırımı Akasya Alışveriş Merkezi, 10’uncu yılını kutlarken, ilgi gören Açık Hava Sineması etkinliklerine devam ediyor. Yıldızlar altında sinema keyfi sunan etkinlik, 11 Eylül’e kadar sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Tüm filmler, ücretsiz olarak izlenebilecek

17 Temmuz’da başlayan açık hava sineması, her Çarşamba ve Cumartesi günü saat 21:00’de Retro Lunapark’ta ücretsiz olarak gerçekleştirilen film gösterimleriyle devam ediyor. Programda yer alan seçkin filmler, her yaştan izleyiciye keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. 24 Ağustos Cumartesi “Atatürk 1881-1919 (2. Film)” ile Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli adımlarına izleyiciler tanık olacak. 8 Ağustos Çarşamba, Küba’nın efsanevi müzik grubunun performanslarını ve hikayelerini gözler önüne seren “Buena Vista Social Club” belgeseli, müzikseverlerle buluşacak.

31 Ağustos Cumartesi, “Daliland / Dali Diyarı” filmiyle, Salvador Dalí’nin renkli sanat dünyasına odaklanacak misafirler, 4 Eylül Çarşamba, “The Boy and the Heron / Çocuk ve Balıkçıl” ile etkileyici görseller eşliğinde duygusal anlar yaşayacak. 7 Eylül Cumartesi, Jonathan Glazer’ın “The Zone of Interest / İlgi Alanı” filmi, savaşın karanlık yüzünü derinlemesine inceleyen çarpıcı bir yapım olarak programda olacak. 11 Eylül Çarşamba, Penelope Cruz ve Antonio Banderas’ın başrolünde olduğu “Official Competition / Resmi Yarışma” filmi de izleyicilerle buluşuyor.

Açık Hava Sineması etkinlik programı ise şöyle:

24 Ağustos Cumartesi: Atatürk 1881- 1919 (2. Film)

28 Ağustos Çarşamba: Buena Vista Social Club

31 Ağustos Cumartesi: Daliland / Dali Diyarı

4 Eylül Çarşamba: The Boy and the Heron / Çocuk ve Balıkçıl

7 Eylül Cumartesi: Zone of Interest, The / İlgi Alanı

11 Eylül Çarşamba: Official Competition / Resmi Yarışma