Havale ve EFT işlemlerinde daha önceleri hesap numarası üzerinden para transferleri gerçekleşmekteydi. Transfer işlemleri artık global kapsamda IBAN numarası üzerinden hesaptan hesaba hızlı bir şekilde işlemler gerçekleşmekte. Toplamda 26 haneden oluşan IBAN numaraları TR harf belirtileri ile başlamaktadır. Karşı taraftan size gelecek olan havale veya EFT işlemlerinde size ait bu numarayı bilmiyorsanız, alternatif ve kolay öğrenme yollarına yönelik bilgileri konumuz dahilinde öğrenebilirsiniz. Direkt müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebileceğiniz IBAN bilgilerinizi ek olarak farklı yöntemler doğrultusunda da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Diğer alternatif yollar için hemen aşağıda vermiş olduğumuz yönergeleri takip ederek basit bir şekilde Akbank IBAN öğrenme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank IBAN Numarası Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Akbnak ATM’leri Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Akbank Online Bankacılık ile IBAN Numarası Öğrenme

Akbank Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Akbank Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

Bilgisayar, akıllı telefon ve hatta tablet gibi mobil cihazlar üzerinden size ait IBAN numarasını öğrenebilirsiniz. İnternet bağlantısının olduğu cihaz üzerinden Akbank web sayfasına erişim sağlayarak sağ üst köşede yer alan “Online İşlemler” menüsüne giriş yapın. Bu sayfa dahilinde sizden istenilen giriş bilgilerini eksiksiz ve doğru girerek giriş yapın. Akabinde açılan sayfada “Hesaplarım” sekmesine tıklayın ve hemen ardından “Vadesiz TL Hesaplarım” menüsünden size ait hesabın IBAN numarasına ulaşabilirsiniz.

Akbank ATM’den IBAN Numarası Öğrenme

ATM’ler üzerinden yaptığınız kartlı işlemler sayesinde IBAN numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Kartı hazneye yerleştirdikten sonra şifrenizi girerek ana işlem menüsüne erişim sağlayın. Hemen ardından ise sırasıyla Hesaplarım > Vadesiz TL Hesaplarım > Hesap Detaylarını Görüntüle yolunu takip edin. IBAN numaranızı sorgulayarak bilgi edinebilirsiniz.

Akbank Mobil Uygulama ile IBAN Numarası Öğrenme

Akıllı telefon, tablet ve benzeri mobil cihazlar üzerinden Akbank uygulamasına girerek kolaylıkla size ait IBAN bilgilerini öğrenebilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sırasıyla Tüm İşlemler > Hesaplarım yolunu izleyerek IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz.

Akbank Müşteri No Öğrenme

Birden fazla alternatif yollarla öğrenebileceğiniz IBAN numaralarına ek olarak Akbank müşteri no öğrenme işlemlerini de hızlı ve birden fazla yol üzerinden öğrenebilirsiniz. Alternatif yollarla öğrenebileceğiniz kanalları maddeler halinde sizlere sıraladık.