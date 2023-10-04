Akbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) iş birliğiyle sunulan ‘İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi’, KOBİ’ler için yeşil dönüşüm yolculuğunda yüzde 80 İGE kefalet desteği ile 18,8 milyon TL’ye kadar uygun vadeli kredi imkanı sunuyor.

Akbank, Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’ler için İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kefaletiyle “İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi’ni sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ‘İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi’, mal ve hizmet ihraç eden KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesine ve yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. İGE kefaleti, kredi kullanımında KOBİ’lere teminat çözümü sunarken, banka da KOBİ Eko Dönüşüm Paketi ile KOBİ’lere, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi gibi birçok alanda finansman desteği sağlayacak. ‘İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi’ ile KOBİ’ler yeşil dönüşüm yolculuğunda yüzde 80 İGE kefalet desteği ile 18,8 milyon TL ve 24 aya kadar kredi alabilecekler.

“Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi sektörde bir ilk”

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, yaptığı açıklamada, “Banka olarak, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine destek olmak için yenilikçi çözümler üretiyoruz. İGE ile yaptığımız iş birliği sayesinde, sektörde ilk defa yeşil dönüşüm için bir kefalet kuruluşu ile bir banka el ele bir ürün çıkarıyor. Daha önce farklı kefalet kuruluşlarının tüm bankalarla birlikte oluşturduğu ürünler mevcuttu ancak, bu ürün sadece İGE ve tek banka olarak Akbank’ı kapsıyor” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin bulunduğunu belirten Oğuz, “KOBİ’lerimiz bu paket sayesinde hem teminat sıkıntısını aşacak hem de uluslararası ticari arenada uygulanacak yeni düzenlemelere ve mevzuata uyumlanmak için yol gösterici bir finansman desteği alacaklar. Yeşil dönüşüm sadece büyük firmalar için değil, tüm işletmeler için önemli bir fırsat. Banka olarak, KOBİ’lerimizin bu fırsatı değerlendirmelerine yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.

İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise “Banka ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında oluşturduğumuz kefalet destek paketi Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ihracatçıların karşılaşacakları ek maliyetleri finanse etme yolunda önemli bir çözüm sunuyor. Bu sayede ihracatçılarımız, yeşil dönüşüm için gerekli olan yatırımları gerçekleştirirken, uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırma yönünde de önemli bir avantaj elde edecekler. İGE olarak ihracatçılarımızı destekleyecek yenilik ve geliştirmelerin odağında yer almaya, finansmana erişimi kolaylaştırmak için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

‘İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketi’ hakkında daha fazla bilgi almak isteyen KOBİ’lerin, bankanın şubelerine başvurabileceği belirtildi.