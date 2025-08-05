Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, temmuzda bir önceki aya göre 0,66 puan düşerek 69,36 seviyesine geriledi. Bu rakam, Eylül 2024’ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da aynı dönemde 1,36 puan azalarak 91,92’ye düştü.

GERİLEMENİN NEDENİ

Endeksteki gerilemenin nedeni, TÜFE'deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklandı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,95 ve %3,65 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,73 oranında arttı.