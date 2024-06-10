Endeavor Türkiye ve Akbank, ‘Uluslararası Ağları Etkinleştirme: Türk Girişimcilik Ekosistemini Güçlendirme Raporu’ ile yurt dışındaki Türk girişimcileri mercek altına aldı. Araştırma, Türk girişimcilerin küresel çapta çalışmalarını incelerken, Türkiye’deki ekosistemle olan bağına da ışık tutuyor. Böylece Türkiye’den daha fazla girişimin dünyaya açılması ve ekosistemin güçlenmesi için veri odaklı öneriler sunuyor.

Endeavor Türkiye ve Akbank iş birliğiyle hazırlanan ‘Uluslararası Ağların Etkinleştirme Türk Girişimcilik Ekosistemini Güçlendirme Raporu’, Türkiye’nin büyüyen şirketleri için uluslararası alanda faal Türk girişimcilerin taşıdığı değeri ortaya koyuyor.

Alanında ilk olan bu araştırmanın Türk girişimcilik ekosisteminde henüz dokunulmamış bir potansiyele işaret ettiğini belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Civelek Yüce, “Banka olarak inovasyon merkezimiz Akbank LAB, kurum içi girişimcilik platformumuz Akbank+, uluslararası kurumsal girişim sermayesi kolumuz Akbank Ventures ve start-up ve teknogirişimcilere özel hizmet sunduğumuz Akbank Girişim Bankacılığı gibi önemli atılımlara sahibiz. Endeavor Türkiye başta olmak üzere farklı kurumlarla iş birliği içerisinde girişimcilere yönelik özel programlar ve destek mekanizmaları sunuyoruz.

Tüm bu inisiyatifleriyle ekosistemin öncüleri arasında yer alan banka olarak, Türkiye’nin uluslararası bağlarını güçlendirmemiz, deneyim, uzmanlık ve know-how paylaşımına hız katmamız gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde bir ilki temsil eden Endeavor Insight araştırması da Türkiye’nin bu anlamda yurt dışında önemli bir kaynağa sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye girişimci ağı bugün ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Uluslararası arenada faal olan girişimcilerimiz yüksek teknik bilgi gerektiren işlerde uzmanlaşıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, yazılım gibi geleceğin teknolojileri alanında uzmanlığa sahipler ve sergiledikleri performansla da fark oluşturuyorlar. Bu deneyimi ve kaynağı da Türkiye’ye aktarmaya, böylece daha fazla girişimin dünyaya açılmasında rol almaya hazır ve istekliler. Bunu sağlayabilmek için Endeavor araştırmamızın veri temelli önerilerinden faydalanmak, sistemli bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturma büyük önem taşıyor. Banka olarak bu adımların atılmasına öncülük etmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz. Hem finansal hem de finansal olmayan destek mekanizmalarının oluşturulması, deneyim paylaşımı ve ekosistemin güçlendirilmesi için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise “Dernek olarak, tüm girişimci adaylarına ve Endeavor Girişimcilerine özellikle son 5 senedir altını çizerek verdiğimiz mesaj, her zaman global düşünmeleri yönünde. Bugün duyurduğumuz araştırma ile yurt dışındaki Türk girişimcilerin ayak izini sürerken, ekosistemimizi geliştirmek adına bu ağın ne kadar değerli olduğunu, veriler ile görme fırsatına erişiyoruz. Türkiye’den dünyaya açılan girişimcilerimizin oluşturduğu değeri ve bu süreçte edindikleri deneyimleri paylaşmak, ülkemizin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmek için büyük bir öneme sahip. Global arenada başarılı olmanın yolu, sadece yenilikçi fikirler geliştirmekten değil, aynı zamanda bu fikirleri dünya çapında hayata geçirebilecek bir vizyon ve strateji oluşturmaktan geçiyor. Bu bağlamda, girişimcilerimizin küresel düşünme yeteneği, başarının anahtarı.

Birlikten kuvvet doğar, sözünü hepimiz çok iyi biliriz. Girişimcilik ekosisteminde de bu prensip büyük bir geçerliliğe sahip. Farklı coğrafyalarda iş kurmuş girişimcilerle kurulan işbirlikleri, yeni pazarlara açılma ve farklı bakış açıları kazanma noktasında yakın gelecekte önemli fırsatlar sunacak. Birlikte çalışarak, güçlü bir sinerji oluşturabilir ve Türkiye’nin girişimcilik alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarabiliriz.

Dernek olarak bu araştırmayı bir başlangıç olarak görüyor ve bu bağlantıların kuvvetlendirilmesi adına bankayla birlikte uzun vadeli çalışmalarımıza başlıyoruz. Çalışmalarımızdaki en büyük destekçilerimizden bankaya teşekkür ederken, yurt dışında başarıya ulaşmış ve bu çalışmaya katkı sağlamış tüm girişimcilere başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki girişimcileri güçlerini Türkiye’ye sunmaya hazır

Endeavor Insight, alanında ilk olan bir araştırmayla, yurt dışında çalışmalarını sürdüren 400 Türk girişimciyle yapılan görüşmelerle girişimcilerin Türk girişimcilik ekosistemini destekleme potansiyellerini değerlendirdi. Araştırma yurt dışındaki Türk girişimcilerin küresel faaliyetlerine ışık tuttu:

Yurt dışındaki Türk girişimcilerin yüzde 50’sinden fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yüzde 20’si İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı bölgelerde de Türk girişimcilerin faaliyetleri bulunuyor.

Türk girişimcilerin faaliyetleri yapay zeka ve makine öğrenimi, tüketici uygulamaları ve yazılım, kurumsal yazılım ve reklam teknolojileri gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Bu, Türkiye’deki yerel ekosistemle de paralellik gösteriyor.

Girişimcilerin yüzde 70’ten fazlası Türkiye’de ekiplerle çalışıyor veya ülkede operasyonları bulunuyor. Ayrıca girişimcilerin yüzde 35’i, çalışanları arasında daha sonra kendi girişimini kuranların olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya katılan girişimcilerin yüzde 69’u mentörlük yapıyor ve bu grubun yüzde 53’ü Türkiye’deki girişimcileri destekliyor.

Yurt dışındaki girişimcilerin yüzde 40’ı Türkiye’de yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtiyor.

Kendilerine Türkiye’deki girişimci ekosisteminin gelişimi için mentorluk yapma, yatırım yapma veya ağlarındaki insanlarla tanıştırma konusunda ne düşündükleri sorulduğunda, girişimcilerin yüzde 97’si yardımcı olmaya istekli veya çok istekli olduğunu bildirdi.

Ancak girişimcilerin yaklaşık yüzde 90’ı Türkiye’deki ekosistemle bağlantı kurmalarını sağlayan bir mekanizma olmadığını belirtiyor. Bugüne dek sağlanan ilişkiler bireysel çabanın ürünü.

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirecek adımlar

Endeavor Insight araştırmacıları, yurt dışındaki Türk girişimcilerle yapılan görüşmelerden yola çıkarak ekosistemi güçlendirecek adımları belirledi.

Yurt dışındaki ağın şekillenmesi: Yurt dışındaki Türk kurucuların Türkiye’yle ilişkilerini devam ettirmek amacıyla fırsat ve teşvikler oluşturulabilir.

Destek mekanizmalarının şekillendirilmesi: Kurucuları eşleştiren ve birbirleriyle iletişimini sağlayan mekanizmaları geliştirilebilir.

Pazarlara açılım ve küresel politikaların desteklenmesi: Yerel destek kuruluşlarının girişimcilerin yeni pazarlara açılmasına hizmet sunma kapasitesi artırılabilir.

Geri verme kültürü oluşturulması: Yerel ekosistemi desteklemek amacıyla kilit pazar ve segmentler konusunda en bilgili Türk kurucular teşvik edilebilir.

Rol modellerin öne çıkarılması: Yerel ekosisteme halihazırda katkı sağlayan Türk asıllı kurumların görünürlüğü artırılabilir.