Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Akçakoca’daki eğitim ve dinlenme tesislerinde sezon açıldı. Yaşlı Hizmet Merkezi ve Başkent 153 aracılığıyla başvuruda bulunan 60 yaş üstü, engelli ya da sosyal yardım alan vatandaşlar, Akçakoca Tatil Kampı’nda 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz olarak tatil yapıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 60 yaş üstü, engelli ya da sosyal yardım alan vatandaşları, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Akçakoca’da bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde tatile götürüyor. Tatil imkânından faydalanmak isteyen Başkentliler, Yaşlı Hizmet Merkezi ya da Başkent 153 aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ BİR HAFTALIK TATİL

Özel otobüslerle kamplara giden vatandaşlar, birer haftalık sürelerle hiçbir ücret ödemeden tatil yapıyor. Yaz kamplarına katılan vatandaşlar, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekânları gezme şansını yakalıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yeşilin mavi ile buluştuğu manzarası ile Akçakoca Tatil Kampı 60 yaş üstü Ankaralıları ağırlamaya başladı. Vatandaşlar beş yıldızlı otel konforundaki tesislerde uzman kadro eşliğinde tatillerini güven içerisinde geçiriyorlar.