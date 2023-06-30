Bağışıklık sistemi gücünü büyük ölçüde bağırsaklardan alırken, mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90’ını da bağırsaklardan salgılanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal “Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunur. Bağırsakta bizimle birlikte yaşayan ve 100 trilyon civarında bulunan bakteri, maya ve virüslere ‘bağırsak mikrobiyotası’ veya ‘bağırsak florası’ denir. Doğum şekli, antibiyotik kullanımı, çevresel koşullar ve özellikle beslenme şekli mikrobiyotamızı belirler. Bağırsak florasındaki yararlı bakterileri artırmak için yaptığımız her yatırım zararlı bakterilerin etkisini azaltır. Yapılan araştırmalar; bağırsaklarımızda bulunan bu dost veya zararlı bakterilerin miktarının genel sağlığımızı ve ruh durumumuzu etkilediğini açıkça ortaya koyuyor” dedi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, bağırsak sağlığımız için 10 altın öneride bulunurken, "Şekerli ve yağlı besinlerden kaçının, lif (posa) oranı yüksek besinler tüketin ve sağlıklı beslenin, yeterli su tüketin, probiyotik ve prebiyotiklerden faydalanın, düzenli ve kaliteli uykuya önem verin, gelişigüzel antibiyotik kullanmayın. Düzenli egzersiz yapın, sigara ve alkolden uzak durun, besinleri çok çiğneyin ve stresi yönetmeyi öğrenin" ifadelerini kullandı.

