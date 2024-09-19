Akcoat, Sustainable Brands Türkiye 2024’te; inovasyon, sürdürülebilirlik ve ileri Ar-Ge’ye dayalı deneyim ve başarılarını katılımcılarla paylaştı.

Akcoat, 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Global Sürdürülebilir Markalar Topluluğu’nun Büyük Türkiye Buluşması Sustainable Brands Türkiye 2024’te ‘Activation Hub’ sponsoru olarak yer aldı. Markaların sürdürülebilirliğin nabzını tutmak ve güncel gelişmelerini paylaşmak için bir araya geldiği etkinlikte emaye, seramik, cam, yapışmaz dekoratif kaplamalar ve pigment ürün grubunda kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, inovasyon, sürdürülebilirlik ve ileri Ar-Ge’ye dayalı deneyim ve başarılarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik kapsamında, “Net Sıfır Gelecek İçin Bir Rota Çizmek: Tedarik Zinciri Evrimi” başlıklı panelde Akcoat Ar-Ge Direktörü Selçuk Yazan konuşmacı olarak yer aldı. Şirketin tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ürün geliştirme sürecinden enerji verimliliğine kadar hayatın her aşamasına nasıl entegre ettiklerine dikkat çekti. Yazan, sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlarını katılımcılara aktararak, sektörün geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Sustainable Brands Türkiye 2024’te yer almak ve Akcoat’un sürdürülebilirlik vizyonunu paylaşmanın önemli bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunan Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım, “Etkinlik boyunca ziyaretçilerle bir araya gelerek, sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve çevresel etkileri azaltma konusundaki yenilikçi çözümlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Akcoat olarak, sürdürülebilir bir gelecek için atacağımız adımları ve sektöre katkılarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Paneli destekleyen standıyla yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon emisyonlarını azaltma gibi alanlarda sunduğu yenilikçi çözümleri de ziyaretçilere deneyimleme fırsatı sunan şirket, katılımcıların dikkatini çekerken, geleceğe dair heyecan uyandırdı.