RTÜRK, resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi;

"Medya, 6 Şubat Saat 19:00’da Tek Ses Olacak

AFAD’ın hazırladığı farkındalık geliştirici “Öncelikli Yayın” RTÜK tarafından onaylanarak asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.

Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın depremi tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Afetten sonra kenetlenen vatandaşlarımıza önemli bir destek de medyadan gelmişti.

RTÜK’ün organizasyonunda “Türkiye Tek Yürek” kampanyasını başlatan medya kuruluşları, depremzedelerin yaralarını sarmak için önemli bir kaynağın oluşmasına aracılık etmişti.

Medya yine “tek yürek” olacak.

Medya kurumları şimdi de 6 Şubat 2024 akşamı saat 19:00’da ortak yayın yapacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın hazırladığı 28 saniyelik Öncelikli Yayın Spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylandı.

Hem televizyonlar hem de radyolar için ayrı ayrı oluşturulan spotlar asrın depreminin yıldönümünde ortak olarak yayına taşınacak.

AFAD’ın amacı vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı halkın farkındalık düzeyinin artırılması.

Yayın kuruluşları RTÜK internet sitesine yüklenecek Öncelikli Yayın spotunu indirerek aynı anda yayınlarında kullanacak."