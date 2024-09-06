Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji, 2023 yılı finansal performansını ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsayan entegre faaliyet raporuyla iki prestijli ödüle layık görüldü.

Avrupa’nın önde gelen enerji üreticilerinden Çek Cumhuriyeti merkezli CEZ Grubu’nun ve Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding’in yüzde 50 - yüzde 50 stratejik ortaklığındaki Akenerji’nin 2023 yılı entegre faaliyet raporu, uluslararası ARC Awards 2024’te biri altın diğeri bronz olmak üzere iki ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şeffaflık ilkesi çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel performansını doğru ve eksiksiz yansıtan rapor, PDF formatlı rapor kategorisinde ‘enerji sektöründe dünya çapında birincilik (Gold) ödülünün’ sahibi oldu. ‘Tasarım/Grafik katagorisinde dünya çapında üçüncülük ödülünü’ de yine Akenerji kazandı.

Kazanılan ödüllerin gurur verici olduğuna dikkat çeken Akenerji Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Özge Özen Aksoy, “Entegre faaliyet raporumuzla geçmişte inşa ettiğimiz, bugün sürdürdüğümüz ve gelecekte de oluşturacağımız değerleri tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Büyük bir titizlikle hazırladığımız raporumuz iş yapış şeklimizdeki etik duruşumuzu ortaya koyuyor” dedi. Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “ARC Awards 2024’te kazandığımız ödüllerle finansal raporlamadaki yüksek standartlarımız tescil edilirken, bir yandan da paydaşlarımızla güçlü bir bağ kurma konusundaki kararlılığımız teyit edilmiş oldu.”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akenerji Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Can Gülcan, “Sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin temel taşı olmaya devam ederken, bu alanda gösterdiğimiz çabaların küresel ölçekte takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Entegre faaliyet raporumuzun ARC Awards 2024’te kazandığı iki prestijli ödül, sürdürülebilirlik stratejimizin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.