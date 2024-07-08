Bursalı bir işletmeci su fiyatların da ki artışı fırsata çevirecek bir hamle yaptı.

19 litre olan damacana sularının markasına göre 70 ila 100 TL , 5 litrelik suyun ise yine markasına göre 15 ila 25 TL arasında ki fiyatlara yükselmesi vatandaşları zor duruma soktu.

Daha önce tasarruf amacıyla aracına çok sayıda damacanayı koyup temiz ve içilebilir su doldurmak için dağlara çıkan vatandaşların sayısında ciddi artış gözlenmeye başladı. Aracı olanlar bu imkanlardan yararlanırken, aracı olmayanlar ise arıtma tesisatı taktırmaya başladı. Ancak arıtma tesisatlarında oluşan rağbet nedeniyle fiyatlar ciddi rakamlara ulaştı.

Bu durumu fark eden Bursa'da ki bir işletmeci, alım gücünü en aza indirebilecek bir aparatla arıtma suyu satmaya başladı.

Osmangazi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir firma, kurduğu su makinesi ile 19 litrelik damacana suyu 16 TL, 5 Litrelik suyu ise 4 TL'den satışa çıkardı.

Vatandaşlar kendi getirdiği su bidonunu aparatın içine koyarak doldurabiliyor. Makinenin çalıştırılması için aparatın haznesine para konulması yeterli.

Arıtma suyuna halen mesafeli olan vatandaşlar, şimdilik yeterince ilgi göstermiyor.

Ama iler ki yıllarda su arıtma makinelerinin her şehirde yaygınlaşabileceği öngörülüyor.

Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının azalması ve su fiyatlarının yükselmesi ile birlikte arıtma suyunun kullanımının yaygınlaşması öngörülüyor.

Su aparatını görenler ise akıllı girişimcilik yorumları yapmaya başladı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE