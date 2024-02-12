Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür takvimi çerçevesinde AKM’de gerçekleştirilen “Müziğin Dünyası” tiyatro gösterisinde minikler, keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarak hep birlikte şarkılar söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Takvimi, birbirinden değerli tiyatro oyunları, sanat gösterileri, söyleşi ve konferanslarla devam ediyor. Son program ise miniklerin yüzünde tebessüm oluşturan bir tiyatro gösterisi oldu. AKM’de sahnelenen “Müziğin Dünyası” tiyatro oyunu, minikleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi. Müziğin dünyasında yolculuğa çıkan izleyiciler tüm şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan ‘Müziğin Dünyası’ oyunu, 2 ayrı seansta gösterildi. Minik sanatseverler tarafından hayranlıkla izlenen tiyatro oyununda şarkılar hep birlikte söylendi. Program sonunda çocuklar, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oyun sonunda sahnede miniklerle fotoğraf çekilen tiyatro ekibi, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.