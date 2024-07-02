Akmerkez Üçgen Teras’ta yaz etkinlikleri başlıyor. 2 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında 13 gün boyunca sürecek ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik serisinde, Euro 2024 maçları canlı izlenebilecek. Etkinlikler arasında bilgi yarışması ve açık hava sineması da yer alıyor.

Akmerkez, Üçgen Teras’ta 13 gün sürecek bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bugün ile 14 Temmuz arasındaki etkinliklere katılanlar, Euro 2024 heyecanının yanı sıra geleneksel açık hava sineması akşamlarıyla vakit geçirebilecek.

Etkinlik serisi Türkiye-Avusturya maçıyla başlıyor

14 Temmuz’a kadar sürecek olan etkinliklerde, Euro 2024 maçları Üçgen Teras’ta dev ekranda canlı olarak izlenebilecek. Üçgen Teras’taki Euro 2024 heyecanı, bu akşam Türkiye A Milli Futbol Takımının saat 22.00’de Avusturya ile karşı karşıya geleceği mücadeleyle başlayacak.

5 Temmuz ve 6 Temmuz akşamları ise Euro 2024 Çeyrek Final maçları Üçgen Teras’ta izlenebilecek. 9 Temmuz ve 10 Temmuz akşamları Euro 2024 Yarı Final mücadelelerine tanıklık edecek misafirler, 14 Temmuz akşamında ise Euro 2024 Final maçını ücretsiz olarak izleyebilecek. Euro 2024 heyecanına ortak olanlar, çeşitli etkinliklerle hediye kazanma şansı da bulacak.

Futbol tutkunlarının yanı sıra sinemaseverler de açık hava sineması etkinliklerinde birbirinden güzel filmleri izleyebilecek. Üçgen Teras’ta düzenlenecek geleneksel açık hava sineması akşamları, 3 Temmuz akşamı Leon filmiyle başlayacak.

Sinema tutkunları 4 Temmuz akşamında da dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu eden ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmini izleme şansı bulacak. 7 Temmuz 2024 Pazar akşamı Açık Hava Sineması’nda ‘Yukarı Bak’ filmi, 8 Temmuz 2024 Pazartesi akşamı ise Hollywood efsanelerinden ‘Top Gun: Maverick’ filmi gösterilecek.

11-12-13 Temmuz akşamlarında ise misafirler, Üçgen Teras’taki Quiz Night (Bilgi Yarışması) etkinliklerinde farklı konularda bilgilerini sınarken hediye kazanma şansı yakalayacak.

2 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki tüm etkinliklere katılım, Akmerkez mobil uygulaması üzerinden alınacak kod ile ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik programı:

2 Temmuz 2024 Salı- Euro 2024 Son 16 Turu Türkiye Maçı (22.00)

3 Temmuz 2024 Çarşamba- Üçgen Teras’ta Açık Hava Sineması- Leon (21.00)

4 Temmuz 2024 Perşembe- Üçgen Teras’ta Açık Hava Sineması-Her Şey Her Yerde Aynı Anda (21.00)

5 Temmuz 2024 Cuma- Euro 2024 Çeyrek Final (19.00 & 22.00)

6 Temmuz 2024 Cumartesi- Euro 2024 Çeyrek Final (19.00 & 22.00)

7 Temmuz 2024 Pazar- Üçgen Teras’ta Açık Hava Sineması- Yukarı Bak (21.00)

8 Temmuz 2024 Pazartesi- Üçgen Teras’ta Açık Hava Sineması- Top Gun: Maverick (21.00)

9 Temmuz 2024 Salı- Euro 2024 Yarı Final (22.00)

10 Temmuz 2024 Çarşamba- Euro 2024 Yarı Final (22.00)

11 Temmuz 2024 Perşembe- Üçgen Teras’ta Quiz Night (Friends Temalı) (21.00)

12 Temmuz 2024 Cuma- Üçgen Teras’ta Quiz Night (90’lar Filmleri Temalı) (21.00)

13 Temmuz 2024 Cumartesi- Üçgen Teras’ta Quiz Night (Harry Potter Temalı) (21.00)

14 Temmuz 2024 Pazar- Euro 2024 Final (22.00)