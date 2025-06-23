Aksa Enerji yeni web sitesi, kullanıcı dostu arayüzü, mobil uyumu ve modern tasarımıyla şirketin global vizyonunu dijital platforma taşıyor.

Serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, dünyanın önde gelen enerji çözüm ortaklarından biri olma vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm yolculuğunun önemli adımlarından birini daha hayata geçirerek web sitesini yeniledi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni web sitesi, kurumsal bilgileri ve yatırımcı ilişkileri içeriklerini tek bir platformda birleştiren ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir platform olarak tasarlandı. Kullanıcı dostu arayüzü, mobil uyumlu yapısı ve modern tasarımı ile dikkat çeken yeni site; hızlı erişim ve kolay navigasyon özellikleriyle ziyaretçilerine yenilikçi bir deneyim sunuyor. 2030 global stratejisinin önemli bir adımı olarak hayata geçirilen web sitesine aksaenerji.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.