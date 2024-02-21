Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akşener, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"21 yıl boyunca milletimizin altın terini ganimet görüp hak yediler, ama doymadılar. 21 yıl boyunca toprağımızın suyunu sıkıp rant yediler, doymadılar. 21 yıl boyunca cumhuriyetimizin değerlerini birer birer satıp yediler, ama doymadılar.

3 bin lira, gerçekten bir artış mı? Yoksa kayıp mı?

21 yıl boyunca milletimizin altın terini ganimet görüp hak yediler, ama doymadılar. 21 yıl boyunca toprağımızın suyunu sıkıp rant yediler, doymadılar. 21 yıl boyunca cumhuriyetimizin değerlerini birer birer satıp yediler, ama doymadılar.

Emeklilere, bayram ikramiyesi uygulaması, ilk kez 2018 yılında başlamıştı. İktidar onu da, bizim baskımızla aslında, vermek zorunda kalmıştı. 2018 yılında, bin lira olan, bayram ikramiyesi enflasyonun, hızlı artışına rağmen 6 yıl içinde, sadece, 2 defa artırıldı ve çıka çıka, 2000 liraya çıkartıldı. Son olarak da önümüzdeki bayramlar için yüzde 50 artışla, 3000 lira yapıldı.

Gelin şimdi, bir hesap yapalım: 3 bin lira, gerçekten bir artış mı, yoksa kayıp mı; gelin, birlikte bakalım. Mesela; 2018 yılında, bir emeklinin, bayram ikramiyesi; 217 dolara denk geliyordu... Bugün ise; artırılmış haliyle bile, 97 dolar ediyor... Yani, yarısından bile az. O da, bayrama kadar, dolar yerinde durursa.

21 yıl boyunca milletimizin altın terini ganimet görüp hak yediler, ama doymadılar. 21 yıl boyunca toprağımızın suyunu sıkıp rant yediler, doymadılar. 21 yıl boyunca cumhuriyetimizin değerlerini birer birer satıp yediler, ama doymadılar.

MİLLET YOKSA SEN DE YOKSUN SAYIN ERDOĞAN

Sayın Erdoğan, bir seçim dönemi klasiği olarak; yine çıkıp, milletimizi, tehdit etmeye başladı... Geçtiğimiz gün Ordu'da, utanmadan çıkıp, dedi ki; "Bizim olmadığımız, bir büyükşehir belediyesi; Doğal gazı, nasıl getirecek? Biz varsak, doğal gaz var. Biz yoksak, doğal gaz yok." Ne diyelim, Allah akıl fikir versin.

Aynı ana muhalefet gibi; Görüyoruz ki; İktidarın da, sinirler gergin; asaplar bozuk

Malum; Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Enver Yılmaz Bey'in gördüğü, büyük ilgiden ötürü; arkadaşların psikolojileri, epey bir bozulmuş. Valla hiç kusura bakmasınlar; bozmaya devam edeceğiz.

Yalnız bu vesileyle; buradan, kendisini düzeltip; bir şeyi de, hatırlatmak istiyorum:

Asıl, millet varsa, sen varsın; millet yoksa, sen de yoksun, Sayın Erdoğan dolayısıyla, senin yokluğunda; ne Ordu, ne de Ordulu kardeşlerim, emin ol, hiçbir şey kaybetmez!"