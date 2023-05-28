İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Akşener, "Bizim için sonuç esastır. Yarın ilk gündür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci tur seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Akşener, yapılan tüm kara propagandalara rağmen vatandaşların demokratik hakkını kullandığnı söyledi.

Seçim gündeminin Türkiye'yi çok yorduğunu ifade eden Akşener, bunların başında da ekonomi geldiğini belirterek, "Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen görev de mesajı anlamak ve anladığını da yapmaktır. Kimse bir yenilmişlik, kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin" diye konuştu.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Akşener, "Sayın Erdoğan'ın da seçim sonucundan gereken mesajını alır. Umarım ki herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki, tıpkı bizim gibi kendisi de bu sonuçları yorumlar. Her ne kadar Kısıklı'daki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun yuhalatması son olur. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür" dedi.

Basın mensuplarının sorusunu da yanıtlayan Akşener, 6'lı masanın saat 22.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'nde toplanacağını söyledi.

https://youtu.be/is-vq4APV94