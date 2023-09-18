İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu ve parti kuruluşunun detaylarına değinerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Akşener, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını önerdiğini ileri sürdü. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kendisine bu teklifi 15 milletvekili için ricaya gittiği bir akşamda ilettiğini belirtti. Akşener, "Sayın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinasından geçtim" şeklinde espriyle karışık bir ifade kullanarak bu teklifi reddettiğini söyledi. Ayrıca, kendisinin aday olacağını, Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu gibi diğer adayların da bulunacağını ve sonuç olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğunu ifade etti.

Akşener, Abdullah Gül'e olan saygısını vurgularken, kendisine ve partisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi. Gül'ü seven insanlar tarafından eleştirildiğini belirterek, "Çok enteresan bir şekilde oradan suçlu ben. Sayın İnce'nin kazanamamasının suçlusu da ben" dedi.