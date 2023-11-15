Partisinin grup toplantısında Meral Akşener gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere kürsüye çıktı.

Akşener'in konuşmasından satır başları ise şu şekilde;

"GÜN KKTC'NİN TÜRKLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMA VAKTİ"

Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri dikkate aldığımızda KKTC'nin nasıl stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türk dünyası olarak bugün KKTC'nin Türklüğüne sahip çıkma vaktidir.

DİYANET'E TEPKİ: ATA'MIZA BİR FATİHA'YI BİLE ÇOK GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta ayrık otları, istikbal zararlıları, ahlak yoksulları da vardı. Ata'mızın vizyonuna, Cumhuriyet'in değerlerine düşmanlıktan beslenen kirli zihniyetler de vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde Atatürk'ümüz tarafından kuruldu ama buna rağmen bu önemli kurumumuz 10 Kasım'daki cuma hutbesinde Ata'mıza bir Fatiha'yı bile çok gördü, yazıklar olsun! Halbuki İslam kültüründe vefa vardır. Diyanet'e rağmen hutbelerinde Atatürk'ümüzü anan hocalarımız da oldu, Allah hepsinden razı olsun.

Önce bu sistem elimi, kolumu bağlıyor dendi, sistem değiştirildi. Kuvvetler ayrılığı yerle bir edildi. TBMM'nin vasıfları teker teker çökertildi. Geldiğimiz noktada bugün iktidarın gözü yine hukuka dikildi. Sayın Erdoğan uzun süredir hukuktan şikayetçi. Yargıtay 3. Dairesi tıpkı sayın Erdoğan gibi 'AYM'nin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum' dedi. Hızını alamayıp TBMM'ye de sopa gösterdi. Bu hukuksuzluk karşısında iktidar tarafından yapılan ilk yorum ise kararın milliliği üzerine oldu.

İKTİDARA SESLENDİ: ÖNCE MEVCUT ANAYASAYA UYUN

Belli ki bazı saray sakinleri ilhamını Carl Schmitt'ten almış. Günümüzdeki öğrencileri, hukuk dişi bir fiili duruma çözüm üretmek yerine anayasa değişikliği arayışına girdiler. Fiili durumu yasallaştırmanın peşine düştüler yani. Böyle bir zihniyet Türk devlet yönetim geleneğine aykırıdır. Bu düpedüz bir siyasi fırsatçılıktır. Böylesine vahim krizden siyasi rant devşirmeye çalışmak en hafif tabiriyle ayıptır. İktidara sesleniyorum: Anayasa değişikliğini konuşmadan önce mevcut anayasaya uymanız gerekiyor. Daha anayasanın hükümlerini yok sayarken neyi, nasıl değiştireceksiniz?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı fiili durum bir anayasal devlet krizine neden olmuştur. Halbuki AYM kararları kesindir; yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Herkes uymak zorundadır.

Çıkıp AYM kapatılmalıdır demedik. AYM üyelerinin hedef gösterilmesini hiçbir koşulda kabul etmeyiz. Gazi Meclisimizin kurumsal yapısının aynı Yargıtay dairesi tarafından hedef alınmasına göz yummayız. İYİ Parti olarak ilk günden beri bu anayasal devlet krizinin çözülmesi için çalışıyoruz. Krize sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sayın Erdoğan'a 'cumhurbaşkanı' unvanının gerekliliklerini hatırlattık. Maalesef bizi pek dinlemiş görünmüyor. Ancak biz her şeye rağmen hukuk devletini ayakta tutmanın gerekliliğini savunuyoruz.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ! ŞUNU DA HERKES BİLSİN"

Sarayda gezen Carl Schmitt hayaletlerinin karşısında her daim dimdik duracağız. Ürettikleri ne idüğü belirsiz propaganda kavramları üzerinden TC Anayasası'nı bir kutuplaşma aracına indirgemeye çalışanların adaleti saraya kapı kulu yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Şunu da herkes bilsin ki AYM üyelerimiz sahipsiz değildir.

Faizleri yükseltip para politikasını biraz normalleştirmek hızlı faiz artışları dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ezmekten başka işe yaramadı. Yazın başlayan zam furyası devam ediyor. Seçimlerden bu yana geçen 5 aylık enflasyon yüzde 30 oldu.

2024 yerel seçimlerine girerken 81 ilde milletimize liyakatli adaylarımızla 'iyi belediyecilik' vizyonumuzu da sunuyoruz. İlk hedefimiz demokrasi ve yönetişim kentleri inşa etmek olacak.

Sığınmacılara kira ve mülk satışına izin vermeyecek, kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz. Yabancı göçe karşı milletimizle, STK'larımızla ve ilgili diğer kurumlarla eş güdümlü çalışacağız. Yönettiğimiz belediyelerde yabancı göç masaları kuracağız.

YARGITAY'A TEPKİ

Yargıtay'ın, AYM'nin cezaevinde tutulan Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımaması ve sonrasında yaptığı basın açıklamasını 'devlet krizi' olarak niteleyen Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AYM kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum" sözlerini hatırlattı.

'ANAYASAL DEVLET KRİZİ'

İktidarın fiili durum oluşturup bunu kılıfına uydurarak yasalaştırmaya çalıştığını belirten Meral Akşener, "Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı fiili durum, anayasal devlet krizine neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

AYM'nin kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu hatırlatan İYİ Parti lideri, sansür yasasının da AYM tarafından iptal edilmediğini ve bu kararı eleştirdiklerini söyledi.

"HÜKÜMETİN SICAK PARA BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMUYOR"

Meral Akşener, hükümetin sıcak para arayışına rağmen kimse kendisine güvenmediği için bu beklentinin karşılık bulmadığını ifade etti.

81 İLDE ADAY MESAJI

Meral Akşener, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararlarını tekrarlayarak "Kazandığımız tüm şehirleri katılımcı demokrasi anlayışıyla yöneteceğiz, çok paydaşlı bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. Belediye meclislerinde kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlayacağız" dedi.

"SADECE MİLLETİMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Meral Akşener yerel seçimlere ilişkin mesaj vermeyi sürdürürken sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Birilerine kazandırmak yerine sadece milletimize kazandıracağız. Kayıkçı kavgası yerine milletimize yeni bir yol sunacağız. İYİ Parti olarak millet odaklı yeni bir siyasetin temelini atmak istiyoruz. Ülkemizin geleceğinin kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklarla değil, şefaff biçimde halkın katılımıyla belirlenmesini istiyoruz. Siyasetimizi yankı odalarından çıkamayanlarla, bizim üzerimizden meşruiyet devşirmeye çalışanlarla değil, hakikate bağlı vatan sevdalılarlıyla yapıyoruz."