Mobilya sektörünün Türkiye’deki en büyük fuarı olan "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024" başladı. 28 Ocak Pazar gününe kadar sürecek olan mobilya fuarında Bursa’dan 350’ye yakın firma katılım sağladı.

Fuarı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stant açan Bursalı firmaları tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Aktaş şu ifadeleri kullandı;

“Türk mobilyasını dünyaya tanıtan IIFF İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı'nda, Bursa’mızdaki sektör temsilcilerinin stantlarını ziyaret ettik. Ülkemizin ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayan bu kıymetli fuarın hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.”