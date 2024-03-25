Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin kendileri, şehirleri ve Türkiye adına değer üretmesini arzuladıklarını söyleyerek, “Genç girişimcilerimize 100 bin TL hibe desteği sağlayacağız. 16 bin öğrencimize burs imkânı sunacağız. Şehir dışında okuyan Bursalı öğrencilerimizin de senede iki kez yani gidiş ve dönüş biletleri bizden” dedi.



Genç girişimcilere 100 bin TL

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla yeni dönem için Türkiye’ye örnek olacak projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin geleceği olan gençler için bu dönem birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Eğitimden sosyal hayata, spordan sanata kadar birçok alanda gençlerin hayatına dokunduklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, yeni dönemde de gençleri merkeze alan projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, “Gençlerimizin girişimci olmasına, inovatif fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olmak istiyoruz. Hem kendileri, hem şehrimiz, hem de ülkemiz için gençlerin değer üretmesini arzuluyoruz. Bu amaçla genç ve kadın girişimcilerimize onaylanmış projeleriyle kuracakları yeni iş için 100 bin TL hibe desteği sağlayacağız” dedi.

İş garantili staj imkânı

Her sene iş arayanlarla işverenleri 'İnsan Kaynakları ve İstihdam Günleri'nde bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Geçtiğimiz senelerde Türkiye'deki en geniş istihdam projesi olan Bursa Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni (BİKO) hayata geçirdik. Bu zamana kadar birçok iş arayan vatandaşımızı, doğru iş yerlerine ve doğru işlere yönlendirerek istihdam edilmelerini sağladık. Aynı zamanda BİKO’da ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim fırsatları sunduk. Yeni dönemde de vatandaşlarımızı iş imkânlarıyla buluştururken, nitelikli iş gücü arayışındaki işverenlerimizle işbirliği halinde gençlerimize iş garantili staj imkânı sunacağız. Ulusal staj programları da geliştiriyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere seyahat desteği

Bursa’da okuyan öğrenciler kadar Bursa’da ikamet edip başka şehirlerde okuyan öğrenciler için de yeni projeler geliştirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, “Şehir dışında eğitim gören Bursalı üniversite öğrencilerimize, ailelerinin yanından okullarının bulunduğu şehirlere ulaşabilmeleri için senede 2 kez seyahat desteği sağlıyoruz. Mesela Bursa’dan Erzurum’a okumaya giden gencimizin bir gidiş ve bir dönüş bileti bizden olacak” dedi.

16 bin öğrenciye burs imkânı

Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, burs desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Aktaş, “Kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile bu dönem 5 bin meslek lisesi ve 5 bin üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 10 bin öğrencimize burs imkânı sunduk. Yeni dönemde Fen Lisesi, Anadolu ve İmam Hatip liselerindeki başarılı öğrencileri de dâhil ederek 2024 Eylül ayından itibaren senelik 16 bin öğrencimize burs imkanından yararlandırıyoruz” diye konuştu.

Başarılı sporculara burs

Bursa’nın sanayi, tarım ve turizm şehri olmasının yanında son dönemde yapılan spor yatırımlarıyla Türkiye’nin en önemli spor şehirlerinden biri haline geldiğini belirten Başkan Aktaş, Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ile birlikte Bursa’ya tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazandırıldığını söyledi. Başarılı sporcu sayısının günden güne hızla artacağına da inandığını belirten Başkan Aktaş, “Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden genç sporcularımıza da kriter gözetmeksizin burs imkanı sunuyoruz. Gençlerimiz yeter ki kendinize, ailesine, şehrine ve ülkesine güvensin. Bizler gençlerle daha güzel bir gelecek hedefliyoruz” dedi.