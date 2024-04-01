AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Aydın'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu 18 seçimde de vatandaşlarımızın tevecchünü gördük. 14 ve 28 Mayıs'ta zaten milletimiz bize olan güvenini göstermişti. İnşallah 1-2 gün içerisinde resmi rakamlar açıklanır ve yolumuzda ilerleriz. Cumhurbaşkanımızın da beyan ettiği gibi her seçimde olduğu gibi bize verdiği mesajlar var. Bu seçimler yerel seçimden ziyade genel seçim havasında ilerledi.

Daha seçimin sonuçları açıklanmadan yalan ve iftira siyaseti üzerinden konuşulması uygun değildir.

Bursa'da 793 sandık kaldı. 9 ilçemiz AK Parti'de, 6 ilçemiz CHP'de, 2 ilçemiz ise İYİ Parti'de oldu.

Alinur Aktaş'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Demokrasi tecelli etti. Hakkmız tercihini yaptı. Sonuçların hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizin bir çok noktasında yaşanan oy kaybından bizde Bursa olarak üzerimize düşeni aldık.

Bu süreç zarfında tüm ilçelerimizi ziyaret ettim. Her bir sokak, her bir kişi benim için çok kıymetli çok değerli. Geride tertemiz bir belediye bırakıyorum.

Hep üretmeye hep dokunmaya çalıştık. Kadınlar dedik, esnaf dedik, gençler dedik dokunmadığımız yer kalmadı. Ben bu akşamdan sonra çok rahat uyuycam. Seçilen tüm belediye başkan adaylarının hepsine başarılar diliyorum.