Başkan Mustafa Bozbey'i eleştiren Aktaş, "Görüyorum ki hala borç edebiyatı yapıp, mazeretlerin ardına sığınıyorsun" ifadesini kullandı.

Aktaş mesajda şu ifadelere yer verdi:

Ey Mustafa Bozbey!

Göreve geldiğin günden bu yana 15 ay geçti. Görüyorum ki hala borç edebiyatı yapıp, mazeretlerin ardına sığınıyorsun. 2024 yılında göreve gelir gelmez BUSKİ’nin gelir gider tablosuna bakmadan su faturalarında %25 indirim yaptın. Kurumu bu konuda zarara uğrattın. Şimdi hesap kitap yapmadan yaptığın %25 indirimi, su fiyatına zam yaparak, kademe düşürerek ve arıtma bedeli üzerinden %100 oranında vatandaştan geri almaya çalışıyorsun. Tıpkı gelir gelmez ücretsiz hale getirip, sonra tekrar ücretliye dönüştürdüğün otoparklar gibi…

Dönemimde kredileri ayarlanmış, ihaleleri yapılmış ve bitmeye yakın halde devraldığın Orhangazi, Keles ve Karacabey arıtma tesislerinin açılışlarını yaparken adımızı bir kez bile anmadın. Ama başkanlık dönemimle ilgili sürekli bir borç batağı edebiyatı yapıyorsun.

Meclis üyelerini Sayıştay ile tehdit ediyorsun. Sayıştay belediyelere su fiyatlarını maliyetlerini göz önünde bulundurarak oluştur tavsiyesinde bulunur. Sen kime danışıp bu indirimi yaptın da kurumu zarara uğratınca su fiyatlarını 4 kat artırmaya çalışıyorsun?

Ulaşıma %121 ZAM, ekmeğe %70 ZAM şimdi de suya yapmaya çalıştığın %100 ZAM. Bir Bursalı olarak sana tavsiye, borç edebiyatıyla zaman harcama. 15 ay oldu göreve başlayalı. Bursalı hemşehrilerim hizmet bekler, mazeret değil.