Cuma gününden bu yana ulaşılamayan genç kadını bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

YÜRÜYÜŞ PARKURUNDAN 300 METRE YUVARLANDI

Yoğun sis nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan Brezilyalı yetkililer, dron kameraları sayesinde genç kadının izine ulaştı. Marins’in hayatta olduğu, yürüyüş rotasından yaklaşık 300 metre aşağıya düştüğü ve yardım çağrısında bulunduğu tespit edildi.

GENÇ TURİST BULUNAMADI

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde kurtarma ekipleri, yaklaşık 300 metre aşağıya indiklerinde Marins’i bulamadı. Pazar sabahı yapılan açıklamada, genç kadının yoğun sis nedeniyle artık görüntülenemediği bildirildi.

''YARDIMA İHTİYACI VAR!''

Hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken genç kadının ailesi isyan etti. Marins ailesi yardım çağrısında bulunarak "Juliana'nın yardıma ihtiyacı var! Sağlık durumunu bilmiyoruz! Üç gündür su, yiyecek veya sıcak giysisi yok!" ifadelerinde bulundu.

Salı günü ise genç turistin ailesi, kurtarma çalışmalarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Genç kadını arama çalışmaları sürüyor.