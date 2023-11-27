Alak Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak

2- Halekal’insane min ‘alak

3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem

4- Elleziy ‘alleme bilkalem

5- Allemel’insane ma lem ya’lem

6- Kella innel’insane leyatğa

7- Erra a hustağna

8- İnne ila rabbikerrü’câ

9- Eraeytelleziy yenha

10- Abden iza salla

11- Eraeyte in kane ‘alelhüda

12- Ev emara bittakva

13- Eraeyte in kezzebe ve tevella

14- Elem ya’lem biennallahe yera

15- Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh

16- Nasıyetin kezibetin hatıeh

17- Felyed’u nadiyehu.

18- Sened’uzzebaniyete.

19- Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Alak Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9-10 – Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

14- O adam, Allah’ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15-16 – Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

18- Biz de Zebanileri çağıracağız.

19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!