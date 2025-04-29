ANTALYA (İGFA) - Alanya’da 13 Şubat-28 Nisan 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, hapis cezası ve ifadeye yönelik aranan toplam bin 269 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet bölgesinde hapis cezasıyla aranan 297, ifadeye yönelik aranan 579 şahıs gözaltına alınırken; jandarma bölgesinde ise hapis cezasıyla aranan 145, ifadeye yönelik aranan 248 şahsın yakalandığı duyuruldu. Kaymakam Ürkmezer, toplamda hapis cezasıyla aranan 442, ifadeye yönelik aranan 827 şahıs adalete teslim edildiğini belirtirken, “Alanya’mızın huzuru ve güvenliği için 7/24 esasına göre çalışmaya devam ediyoruz” diyerek operasyonların süreceğini vurguladı.