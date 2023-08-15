Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın kırsal mahalle ve yayla yollarında bakım onarım, asfalt yenileme ve alt yapı çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı ana güzergahlardan biri olan Taşatan grup yolunun devamı olan Yeniköy Samsa Yaylası arasındaki yolda bakım onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında vatandaşların sıklıkla kullandığı ve buna bağlı olarak trafik yoğunluğunun arttığı yollarda çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşların daha rahat bir şekilde araçlarını sürmeleri ve konforlu bir seyahat için tüm yollar elden geçiriliyor.

UZUNÖZ- GÜMÜŞKAVAK YOLUNDA GENİŞLETME

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Dim Vadisi’nde bulunan Uzunöz-Gümüşkavak yolunda da çalışma başlattı. Oldukça fazla virajın bulunduğu yolda ulaşımı rahatlatmak için seferber olan ekipler virajlardaki kayaları kırarak toprak olan yerleri de genişletiyor.

YAYLA YOLLARINDA ONARIM

Büyükşehir ekipleri Alanya Yalçı-Gümüşkavak arasındaki grup yolunda da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Kuşyuvası bölgesindeki yaylalara gidiş dönüş güzergahı olan yolda bozuk olan yerler tespit edilerek asfalt onarım çalışması yapıldı. Öte yandan Bayır ve Bayırkozağacı yolunda ise alt yapı, dolgu ve sıkıştırmanın yanı sıra şarampol açma çalışmaları yapılıyor. Yangından etkilenen bölgedeki yolun alt yapısı hazırlanıyor.