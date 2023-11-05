İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Aykut Ç. Yönetimindeki 16 KD 823 plakalı otomobil, Gazi Atatürk caddesinden çıkan Sürücü Halit İ. yönetimindeki 16 AND 016 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza sonucu sürücü Halit İ. Ve yanındaki yolcu Necmettin İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.



