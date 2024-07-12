İnegöl-Alanyurt yolunda sinyalizasyon sistemlerinin kazaların azalmasına neden daha çok artmasına neden olduğu iddia ediliyor.

İnegöl’ün çilekeş yolu olarak tabir edilen Alanyurt yolunda son zamanlarda zincirleme kaza sayısında ciddi artış yaşanmaya başladı.



Ölümlü ve yaralamalı kazaların en çok yaşandığı bu bölgede özellikle şoförler, sinyalizasyonların çözüm değil sorunun bir parçası olduğuna inanıyor.



Araç trafiğinin en yoğun olduğu bu bölgede 4-5 sinyalizasyon sistemi olduğunu söyleyen sürücüler, buna yenilerinin de eklendiğini söyleyerek eleştirilerde bulunuyor.



Alanyurt’a acil olarak alternatif bir yol yapılması gerektiğine inanan vatandaşlar, “her yere sinyalizasyon konularak kazaların önlenebileceğini düşünüyorlar. Aksine sürekli öbek öbek arabaları biriktirseniz bu daha büyük sorunlara neden olur. Bu yolda özellikle Kozluca yolu ile Özdilek arkasında sanayi bölgesine dönecek araçları engellemek gerekiyor. Kozluca yoluna girişleri daha sağlıklı bir yerden vermek daha doğru, yine sanayi bölgesine girecek araçların girişini de 300 metre ileri deki geniş alandan sağlamaları gerekli. Köprülü kavşaktan sonra sinyalizasyon sistemi kaldırılmalı. Yine Alanyurt eski mahalle önün de akıllı kavşak uygulaması yapılarak sorun en aza indirilmeli” diye konuştular.

Özellikle servis şoförleri Kozluca istikametinden gelen araçların Alanyurt yoluna bağlanan yolun iptal edilmesini, bu istikametten gelen araçların İnegöl Bursa karayoluna direk yönlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar.



Bazı araç şoförleri ise Bursa’da ki bat-çık uygulamalarının bölgede uygulanarak trafiğin akşının sağlanması gerektiğini söylüyorlar.

YENİ SİNYALİZASYON SİSTEMİNE İSE ÖFKE VAR

Bu arada Alanyurt’un Hamzabey’e giden yol üzerinde tepelik alana varmadan yapılan alt geçit bölgesinde sinyalizasyon kurulmasının büyük hata olduğuna inanılıyor. Yenişehir tarafından gelen araçların aniden karşılarına çıkacak sinyalizasyon sistemini göremeyeceklerini ve duran araçlara çarpma riskinin çok olacağına inanan servis şoförleri, “Bu büyük bir hata. Acilen bu yanlıştan dönülmeli. Buraya daha akılcı bir yöntem bulunmalı” dediler.