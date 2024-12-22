Gelen eleştiriler üzerine kısa bir video paylaşan Umut Kardeş, intihar etti.

1 yaşındaki İkbal K.’ye SMA Tip 1 teşhisi konulmasının ardından, tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin dolarlık zolgensma ilacının temini amacıyla valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun destek verdiği kampanya sürerken, babanın eğlence görüntüleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Tepkilerin ardından bir video yayımlayarak intihar etti

Umut Kardeş’in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, “Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, ‘dekontum gelmedi’… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil” ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.