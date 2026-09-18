İnegöl'de bir yemek siparişi sırasında yazılan not, sosyal medyada ve çevrede tepkiye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, özel bir yemek firmasından sipariş veren bir kişi, siparişin açıklama bölümüne 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerden Mert Can Sümbül hakkında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır ifadeler içeren bir mesaj yazdı.

Sipariş notundaki ifadeler dikkat çekti

Sipariş açıklamasında, 15 Temmuz şehidi Mert Can Sümbül’ün isminin kullanıldığı ve şehitlere yönelik hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik de ağır ve tehditkâr nitelikte sözler yer aldı.

Söz konusu sipariş notunun ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, ifadeler tepki çekti.

Hukuki süreç gündeme gelebilir

Sipariş açıklamasında yer alan ifadelerin hakaret veya tehdit kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, yapılacak hukuki inceleme sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili herhangi bir resmi soruşturma veya adli işlem başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.