Olay, gece saatlerinde Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine K.F. ve 3 akrabası, hamile kadını feci şekilde darbetmeye başladı. Çevredeki diğer yakınların araya girmesiyle sonlandırılan kavgada, özellikle kafasına aldığı ağır darbelerle yere yığılan Didar Filiz, hızla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yoğun bakıma alınan genç kadın, hekimlerin gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşanan vahşetin ardından emniyet güçleri cinayet şüphelisi koca K.F. ile olaya dahil olan 3 akrabasını gözaltına alarak tahkikat başlattı.

"Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş"

Yeğeninin katledilmesine tepki gösteren acılı dayı Boran Kapcak, şiddetin boyutunun akılalmaz olduğunu vurgulayarak adalet çağrısında bulundu. Yaşananları tek bir kişinin yapamayacağını savunan Kapcak, şu ifadeleri kullandı:

"Ablamın evladıydı, Kadirli'de evliydi. İki çocuğu vardı ve kendisi hamileydi. Eşiyle aralarında bir tartışma yaşanmış, sonrasında kavga büyümüş ve kadını darbetmişler. Hastaneye sevk edilmesine rağmen hayatını kaybetti. Bunu sadece kocasının tek başına yapabilmesi imkânsız. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibiydi. Cenazesini bizzat gördüm; vücudunda ve kafasında kırılmadık, ezilmedik bir nokta dahi bırakmamışlar. Bu açıkça vahşi bir kadın şiddetidir. Yetkililerimizden bu olayın en ince detayına kadar titizlikle araştırılmasını istiyoruz. Kim yaptıysa en ağır cezayı çeksin, bu acılar artık son bulsun. Gencecik bir anneydi, karnındaki bebeğiyle birlikte yok oldu; geride iki yetim çocuk kaldı."