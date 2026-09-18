Olay Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 2 çocuğunu öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.