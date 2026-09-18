Olay Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 2 çocuğunu öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA