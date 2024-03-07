Alerjiye Ne İyi Gelir

Bağışıklık sisteminiz polen, arı zehiri veya evcil hayvan tüyü gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminiz antikor olarak bilinen maddeler üretir. Alerjiniz olduğunda, bağışıklık sisteminiz belirli bir alerjeni, zararlı olsa bile zararlı olarak tanımlayan antikorlar yapar. Alerjen ile temas ettiğinde, bağışıklık sisteminizin reaksiyonu cildinizi, sinüslerinizi, solunum yollarınızı veya sindirim sisteminizi etkileyebilir.

Alerjilerin şiddeti kişiden kişiye değişir ve küçük bir rahatsızlıktan anaflaksiye kadar – potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir acil durum olabilir. Alerjilerin çoğu tedavi edilemezken, tedaviler alerjinizdeki semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Alerji Belirtileri?

İlgili maddeye bağlı olan alerji belirtileri, solunum yollarınızı, sinüslerinizi ve burun pasajlarınızı, cildinizi ve sindirim sisteminizi etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlar hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Bazı ciddi vakalarda, alerjiler anafilaksi olarak bilinen yaşamı tehdit eden bir reaksiyonu tetikleyebilir.

Ayrıca alerjik rinit denen saman nezlesi, neden olabilir:

Hapşırma

Ağrının burnu, gözü veya çatısı kaşıntı

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı

Sulu, kırmızı veya şişmiş gözler (konjonktivit)

Bir gıda alerjisine neden olabilir:

Ağızda karıncalanma

Dudakların, dilin, yüzün veya boğazın şişmesi

kurdeşen

Anafilaksi

Bir böcek sokması alerjisine neden olabilir:

Sting bölgesinde geniş bir şişlik (ödem) alanı

Vücudun her yerinde kaşıntı veya kurdeşen

Öksürük, göğüste sıkışma, hışıltılı solunum veya nefes darlığı

Anafilaksi

Bir ilaç alerjisine neden olabilir:

kurdeşen

Kaşınan cilt

İsilik

Yüzün şişmesi

Hırıltı

Anafilaksi

Atopik dermatit, aynı zamanda egzama denilen bir alerjik cilt durumu, cilde neden olabilir:

Kaşıntı

kırmızılaşmak

Pul veya kabuğu

Anafilaksi

Gıdalara ve böcek sokmalarına alerjiler dahil olmak üzere bazı alerji türleri, anafilaksi olarak bilinen şiddetli bir reaksiyonu tetikleyebilir. Hayati tehlike arz eden bir tıbbi acil durum, anafilaksi şoka girmenize neden olabilir. Anafilaksi belirtileri ve belirtileri şunlardır:

Bilinç kaybı

Kan basıncında bir düşüş

Şiddetli nefes darlığı

Deri döküntüsü

Baş dönmesi

Hızlı ve zayıf bir nabız

Mide bulantısı ve kusma

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Alerjiye neden olduğunu düşündüğünüz semptomlarınız varsa ve reçetesiz olarak satılan alerji ilaçları yeterli rahatlama sağlamazsa doktora görünebilir. Yeni bir ilaca başladıktan sonra semptomlarınız varsa, hemen reçete yazan doktora başvurunuz.

Ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) için 911’i veya yerel acil durum numaranızı arayın veya acil tıbbi yardım alın. Bir epinefrin otomatik enjektör (Auvi-Q, EpiPen, diğerleri) taşırsanız, hemen kendinize bir şans verin.

Semptomlarınız bir epinefrin enjeksiyonundan sonra iyileşse bile, enjeksiyonun etkileri azaldığında semptomların geri dönmediğinden emin olmak için acil servise gitmelisiniz.

Şiddetli bir alerji saldırısı veya geçmişte anafilaksi belirtileri ve semptomlarınız varsa, doktorunuzu görmek için randevu alın. Anafilaksinin değerlendirilmesi, teşhisi ve uzun süreli tedavisi karmaşıktır, bu yüzden muhtemelen alerjiler ve immünoloji konusunda uzmanlaşmış bir doktora gitmeniz gerekecektir.

Alerji Nedenleri?

Bağışıklık sisteminiz tehlikeli bir istilacı için normal olarak zararsız bir maddeye zarar verdiği zaman alerji başlar. Bağışıklık sistemi daha sonra bu alerjinin uyarısında kalan antikorları üretir. Yine alerjene maruz kaldığınızda, bu antikorlar, alerji semptomlarına neden olan histamin gibi bir dizi bağışıklık sistemi kimyasalını serbest bırakabilir.

Yaygın alerji tetikleyicileri şunları içerir:

Polen, hayvan kepeği, toz akarları ve küf gibi hava kaynaklı alerjenler

Bazı gıdalar, özellikle fıstık, ağaç kuruyemiş, buğday, soya, balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurta ve süt

Arı veya yaban arısı gibi böcek sokmaları

İlaçlar, özellikle penisilin veya penisilin bazlı antibiyotikler

Dokunduğunuz lateks veya diğer maddeler, alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir

Alerji Risk Faktörleri

Alerji geliştirmeniz daha olası olabilir:

Saman nezlesi, kovan veya egzama gibi aile öyküsü veya alerjisi var mı?

Bir çocuk mu

Astım veya başka bir alerjik rahatsızlık

Alerji Komplikasyonlar

Alerjiye sahip olmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bazı tıbbi sorunlarınız için riskinizi artırır:

Anafilaksi. Şiddetli alerjiniz varsa, bu ciddi alerji kaynaklı reaksiyon riskini artırırsınız. Gıdalar, ilaçlar ve böcek sokmaları, anafilaksinin en yaygın tetikleyicileridir.

Astım. Eğer bir alerjiniz varsa, astım olasılığınız daha yüksektir – solunum yollarını ve solunum sistemini etkileyen bir bağışıklık sistemi reaksiyonu. Birçok durumda, astım, ortamdaki bir alerjene maruz kalmasıyla tetiklenir (alerjiye bağlı astım).

Sinüzit ve kulak veya akciğer enfeksiyonları. Saman nezlesi veya astımı varsa, bu durumları alma riskiniz daha yüksektir.

Alerji Önleme

Alerjik reaksiyonların önlenmesi, sahip olduğunuz alerjinin türüne bağlıdır. Genel önlemler aşağıdakileri içerir:

Bilinen tetikleyicilerden kaçının. Alerji belirtilerinizi tedavi etseniz bile, tetikleyicileri önlemeye çalışın. Örneğin, polen alerjiniz varsa, polen yüksek olduğunda pencereleri ve kapıları kapalı kal. Toz akarlarına karşı alerjiniz varsa, toz ve vakum ve yıkama yatakları sık sık.

Günlük tutmak. Alerjik belirtilerinizi neyin neden ya da kötüleştirdiğini belirlemeye çalışırken, semptomlar ortaya çıktığında ve neye yardımcı olduğu göründüğünde, aktivitelerinizi ve ne yediğinizi takip edin. Bu size ve doktorunuza tetikleyicileri tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Tıbbi uyarı bileziği takın. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz, bir tıbbi uyarı bileziği (veya kolye), başkalarının reaksiyonunuz olması ve iletişim kuramadığınız durumlarda ciddi bir alerjiniz olduğunu bilmesini sağlar.

Alerji Teşhisi

Alerjiniz olup olmadığını değerlendirmek için doktorunuz muhtemelen:

İşaret ve semptomlarla ilgili detaylı sorular sorun

Fizik sınav yapmak

Semptomların ve olası tetikleyicilerin detaylı bir günlüğünü tuttunuz mu?

Yiyecek alerjiniz varsa, doktorunuz muhtemelen:

Yediğiniz besinlerin detaylı bir günlüğünü tutmanızı isteyin

Alerji değerlendirmesi sırasında şüpheli yiyecekleri yemeyi bırakıp bırakmadığınızı sorun.

Doktorunuz ayrıca aşağıdaki testlerden birini veya her ikisini de önerebilir. Ancak, bu alerji testlerinin yanlış pozitif veya yanlış negatif olabileceğini unutmayın.

Cilt testi. Bir doktor veya hemşire cildinizi delecek ve potansiyel alerjenlerde bulunan proteinlerin küçük miktarlarına maruz bırakacaktır. Alerjiniz varsa, cildinizdeki test yerinizde yükseltilmiş bir yumru (kovan) geliştirmeniz olasıdır.

Kan testi. Genel olarak radyoallergosorbent testi (RAST) veya ImmunoCAP testi olarak adlandırılan spesifik IgE (sIgE) kan testi, kan dolaşımınızdaki immünoglobulin E (IgE) antikorları olarak bilinen alerjiye neden olan antikorların miktarını ölçer. Muhtemel alerjenlere karşı duyarlılık kanıtı için test edilebildiği bir tıbbi laboratuvara bir kan örneği gönderilir.



Doktorunuz, sorunlarınızın bir alerjiden başka bir şeyden kaynaklandığından şüphelenirse, diğer testler diğer tıbbi problemleri tanımlamaya ya da engellemeye yardımcı olabilir.

Alerji Tedavisi

Alerji tedavileri şunları içerir:

Alerjen kaçınma. Doktorunuz, alerji tetikleyicilerinizi tanımlamak ve önlemek için gerekli adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Bu genellikle alerjik reaksiyonları önlemede ve semptomları azaltmada en önemli adımdır.

İlaçlar. Alerjinize bağlı olarak, ilaçlar bağışıklık sistemi reaksiyonunuzu azaltmanıza ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Doktorunuz reçeteli veya reçeteli ilaçları hap veya sıvı, burun spreyi veya göz damlası şeklinde önerebilir.

İmmünoterapi. Ciddi alerjiler ya da alerjiler için diğer tedavilerden tamamen kurtulmuş değilseniz, doktorunuz alerjen immünoterapisini önerebilir. Bu tedavi, genellikle birkaç yıllık bir süre boyunca verilen bir dizi saflaştırılmış alerjen ekstreleri içerir.Bir başka immünoterapi formu, dilin altına (dil altı) çözülene kadar yerleştirilen bir tablettir. Sublingual ilaçlar bazı polen alerjilerini tedavi etmek için kullanılır.

Acil epinefrin. Şiddetli bir alerjiniz varsa, her zaman acil bir epinefrin çekimi yapmanız gerekebilir. Ciddi alerjik reaksiyonlar göz önüne alındığında, bir epinefrin atışı (Auvi-Q, EpiPen, diğerleri), acil tedavi uygulanana kadar semptomları azaltabilir.

Alerjiye Ne İyi Gelir

Bazı alerji belirtileri evde tedavi ile iyileşir.

Sinüs tıkanıklığı ve saman nezlesi semptomları. Bunlar genellikle serum fizyolojik sulama ile gelişir – sinüsleri bir tuz ve su çözeltisi ile durulama. Burun içinden kalınlaştırılmış mukus ve tahriş edici maddeleri temizlemek için bir neti tencere veya özel olarak tasarlanmış bir sıkma şişesi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, neti pot veya başka bir cihazın uygunsuz kullanımı enfeksiyona yol açabilir.

Evde kullanılan havadan alerji belirtileri. Yatakları ve doldurulmuş oyuncakları sıcak suda sık sık yıkayarak, düşük nem oranını koruyarak, yüksek verimli partikül hava filtresi (HEPA) filtresi gibi ince bir filtreli bir vakum kullanarak ve sert zeminle halıyı değiştirerek, toz akarlarına veya evcil hayvan tüylerine maruz kalma olasılığınızı azaltın .

Küf alerjisi belirtileri. Havalandırma fanları ve nem gidericiler kullanarak banyo ve mutfak gibi nemli alanlarda nemi azaltın. Evinizin içinde ve dışında kaçakları düzeltin.

Burun spreyi

Nazal obstrüksiyon, alerjinin en yaygın semptomlarından biridir. Bu nedenle burun geçişlerini açmak için burun içi tuzlu su ile temizlenebilir. Çeyrek çay kaşığı tuz 1 su bardağa karıştırılır. Ek olarak, çeyrek çay kaşığı karbonat eklenir. Karışım burun deliklerine uygulanır ve akabinde burun geçişlerinden sıvı akışı beklenir. Bu, mukusun burun pasajlarında birikmesine yardımcı olur. Elde edilen karışım burnu durulamak için olduğu kadar gargaralamak için de kullanılabilir. Gargara günde 2 veya 3 kez yapılabilir. Bununla birlikte, eklenen tuz miktarına dikkat edilmelidir. Çok fazla tuz karıştırıldığında boğaz veya burun pasajları tahriş edebilir. Aynı zamanda, tuz burun tıkanıklığını açarken olası enfeksiyonları önler.

Alerjiye iyi gelen besinler

Alerjilerin tedavisinde diyete de dikkat edilmelidir. Bazı gıdaların tüketimi alerjiyi tetikleyebilir. Araştırmacılar, probiyotik içeren yiyeceklerin (genellikle canlı organizmalar, genellikle yoğurt ve özel olarak formüle edilmiş içecekler gibi gıdalarda bulunan bakteriler) alerjik rinit gibi hastalıkları tetiklediğini ve bağışıklık sisteminin yanıt vermesinin zor olduğunu söylüyorlar. Alerji belirtilerini tetikleyebilir. Portakal gibi narenciye ürünleri de alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ancak mandarin yoğun olarak synephrine denen bir madde içerir. Bu alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan doğal bir çözümdür. Ayrıca, mandalinler kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur.

Doktor tedavisi ve alerji ilaçları

Buhar uygulaması alerji için en etkili çözümlerden biridir. Buhar uygulaması için sıcak su buharı solunabilir. Bu işlem, aracın arkasını kaplamak için bir havlu ile yapılmalıdır. Döküntü, alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir deri döküntüsüdür. Antihistaminikler genellikle deri döküntülerinde kullanılır. Kurdeşen gibi deri döküntülerinde ıslak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Özellikle jakuzi, sauna veya sıcak duş gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. Sıcak döküntüler döküntülerin artmasına veya yayılmasına neden olabilir. Alerji ayrıca egzama gibi cilt problemlerini de tetikleyebilir. Bu cilt hastalığı cilt kuruluğu ve tahrişe neden olabilir. Bu gibi durumlarda cilt nemli tutulmalıdır. Kremler, losyonlar ve yumuşak sabunlar kullanılabilir. Ayrıca, parfüm veya alkol içeren ürünler kullanılmamalıdır.