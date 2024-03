Nilüfer’i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; “Nilüfer’deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de kaybetmemek için birçok projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi. “Türkiye’nin büyük yüzyılı yolculuğunda, Nilüfer olarak biz de varız. 365 gün 24 saat hizmet veren bir Nilüfer Belediyesi inşa edeceğiz” diyen Çolak, Türkiye Yüzyılında Nilüfer'in kuvvetli bir şekilde yerini alacağını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak’ın hayata geçirmeyi hedeflediği projeler ve belediye meclis üyesi adayları düzenlenen programla tanıtıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Eski Milletvekili İsmet Su, Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık ile AK Parti, MHP, BBP il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Bu yola ‘Değiştir Nilüfer’ diye başladıklarını belirten Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, “Bu bir milattır dedik, bundan sonra bu işin adı değişimdir, gelecektir, gelişmedir, yükselmedir dedik. Bu iş gönüllerin bir olması, hedeflerin buluşması, Gönül Birliğidir dedik. Bu duyguyla çıktığımız bu yolda herkesin fikrine değer verdik, dinledik. Gençler için yeni alanlar açmak lazım, buna inandık, projelerimizle gençler için yeni bir geleceğin kapılarını açtık. Nilüfer’i fırsatlar ve imkanlar şehrine dönüştürmek için, her şeyi eni konu tartışarak işe yarar insana faydalı bir projelere dönüştürdük. Engellileri unutmadık. Kadınlarımız, annelerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, her planımızın yönetme anlayışımızın bir parçası olarak projelerimize rengine verdi. İşe yarayan, sorun çözen, hayatı kolaylaştıran, Nilüfer’in gücüne güç katan, herkesi kapsayan kuşatan ne varsa onu aldık, onu projeye dönüştürdük. Nilüfer gönlümüzdeki sevda, işte biz hizmet ve eserleri planladıkça gönlümüzdeki sevda büyüdü. Nilüfer büyüdü. Biz göreve geldiğimizde Nilüfer daha kapsayıcı politikaların hayata geçtiği bir yaşam alanı olacak. Bu kapsayıcılık şefkati, huzuru büyütecek, kalkınma, istikrar, ulaşım ve hizmetlere erişimi yükseltecek. Bizi daha büyük daha güçlü daha kapsayıcı daha şefkatli yapacak şey, bizimle aynı inanca ortak olan hemşerilerimizin büyüklüğü, feraseti, şefkati, millete ve AK Parti’ye olan inancıdır” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzyılın adını Türkiye olarak adlandırmasından yola çıktıklarını belirten AK Parti Nilüfer İlçe Belediye Başkanı Celil Çolak, “Türkiye’nin büyük yolculuğunda, Nilüfer olarak biz de varız diyoruz. Bu milletin bir parçası olarak biz de bu yüksek heyecanın parçasıyız ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Bugüne kadar her ne yapıldıysa biz daha fazlasını yapmak zorundayız biliyoruz. Daha fazla yol, daha fazla park, daha fazla spor alanı, daha güçlü, daha dirençli, daha akıllı Nilüfer. Çünkü daha güçlü Nilüfer demek daha güçlü Türkiye demek, daha dirençli Nilüfer demek daha dirençli Türkiye demek, inancımız bu. Nilüfer’i ve Türkiye’yi yükseltecek gençler, anneler, babalar, kadınlar, engelleri birlikte aştığımız özel insanlar, Nilüfer için bugüne kadar nasıl canla başla çalıştıysak şimdi de Türkiye Yüzyıl’ında Nilüfer olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Milletimizin yanında olmak, Nilüfer’den bu yüksek heyecana en güçlü katkıyı sunmak zorundayız. Bu yüzden Nilüfer olarak yapacak çok işimiz var. Rabbim nasip ederse Nilüfer’de çok güçlü işlere imza atacağız. Türkiye Yüzyılında Nilüfer olarak, kuvvetli bir şekilde yerimizi alacağız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ortak akılla, yüksek teknolojiyle, tüm engelleri ortadan kaldırarak milletin yürüdüğü yolda adımlarımızı yüksek sadakat ve cesaretle millete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adımlarına uyduracağız. Nilüfer’in daha güçlü daha dirençli daha huzurlu, daha güvenli, daha yeşil olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Sürdürülebilir politikalarla kendi kendine yeten, kalkınma pratiklerini geliştirmiş, kadim değerler ve kültür sanat etkinlikleriyle adından söz ettiren bir Nilüfer’i birlikte yükselteceğiz. Yükseldiğimiz yer milletin yüksek idealleri. Yükseldiğimiz yer eserlerimiz ve hizmetlerimizle Nilüfer’in, Türkiye’nin güçlü geleceği. Ben Celil Çolak olarak bu vesilesiyle Nilüfer’e söz veriyorum. Nilüfer’in Türkiye Yüzyıl’ında parlayan bir yıldız olarak yer alması için işlerime dört elle sarılacağım. Her alanda varolan iş ve hizmetleri daha ileri taşıyarak daha fazlasını yapacağım. Nilüfer gücüne güç katmış bir yıldız olarak Türkiye Yüzyıl’ında yerini alacak. Sevgili çocuklar ve gençler, değerli öğrenciler, sporcular, kadınlar, gözümüzün nuru büyüklerimiz içiniz rahat olsun. Projelerimiz bir yana, daha fazlasını, çok daha fazlasını başaracağız. Nilüfer’de değişimi sağlayacağız. Rabbim nasip etsin, işlerimizi kolaylaştırsın, sözlerimizi yerine getirecek güç kuvvet cesaret ve imkanları nasip etsin” dedi.

25 yıldır Nilüfer’i yönetenler ilçedeki tüm yeşil alanları gasp edip, birilerine peşkeş çektiğini iddia eden Çolak, “Artık Nilüfer’deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Nilüfer’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına renk katacak yeni bir yaşam alanıyla parıltılı bir cazibe ve çekim merkezini Nilüfere kazandıracağız. Yeşil alanlarımız kayboldu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de kaybetmeyelim diye çok önemli projelerimizden biri de bilim ve teknoloji merkezi olacak. Nilüfer Bursa’nın silikon vadisi olacak. İlgili kurumlarla yapacağımız işbirliğiyle yeni teknolojinin kuluçka merkezini Nilüfer’e kazandıracağız. Bu eğitimin merkezini gençlerin ve çocukların ayağına getireceğiz” diye konuştu.

Nilüfer’e Bursa’nın en büyük kongre ve kültür merkezini kazandıracağız”

25 yıldır Nilüfer’i yönetenlerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa’ya geldiğinde 500 kişilik BAOB salonunda toplantılarını yapabildiklerini belirten Başkan Adayı Çolak, “Bursa’nın en büyük kongre ve kültür merkezini Nilüfer’e kazandıracağız. Nilüfer Bursa’nın uluslararası kongrelere ev sahipliği yapan yeni cazibe merkezi olacak. Çocuklara erken yaşta bilimi sevdirecek yeni atölyeler ve bilim merkezleri açacağız” dedi.

Öğrencilerin kırtasiye ve ulaşım masrafları bizden”

İlköğretimde okuyan yaklaşık 75 bin öğrencinin olduğunu belirten Çolak, “Kitapları devletten, kırtasiyesi bizden olacak. 1 Nisan’dan sonra Nilüfer’in kaynakları, Nilüferliler için kullanılacak. İlkokul öğrencilerinin servis ücretlerine belediye olarak önemli oranda katkı sağlayacak, ailelerin ekonomilerine doğrudan destek olacağız. Çalışan anne ve babaların yakından ilgilendiren bir hizmeti hayata geçireceğiz. Rüşvet ve yolsuzlukla anılan belediye de yolsuzluk ve rüşvetin kökünü kazıyacağız. Nilüfer’in kaynaklarını, Nilüferliler’e hizmet olarak vereceğiz. Çalışan anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 24 kreş ve bakımevlerini Nilüfer’in tamamında yaygın hale getireceğiz” diye konuştu.

“Nilüfer’in elverişli topraklarını koruyacağız”

Yenilenebilir enerji yatırımlarını tüm belediye hizmetlerinde dikkate alarak yatırım alanlarını genişleteceklerini belirten Çolak, “Nilüfer’in köylerinde katma değer üreten tarım ürünü geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynayacak bilimsel merkezler açarak tarımın tüm aşamalarını destekleyeceğiz. Öte yandan tarıma elverişli topraklarımızı korumak için her türlü tedbirleri alacağız. Nilüfer’de tüm engelleri ortadan kaldırarak engelli vatandaşlarımız için eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını genişleteceğiz. Engelliler için pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitimden tatile kadar her alanda tüm hizmetleri engelli vatandaşlarımızın ayağına getireceğiz” dedi.

Nilüfer kitap kafeleri ile anılacağını belirten Başkan Adayı Çolak, “Kitap Kafelerde gençler ve çocuklar aktüel tüm yayınlara erişebilecek. Derslerini burada rahatça çalışabilecek. Gençlik ve bilim arasında köprü oluşturacak ileri eğitim merkezleri açacağız. Nilüfer Eğitim Akademisi kadınlar, engelliler ve öğrenciler için zengin eğitim içeriği ile donatılmış olarak tüm Nilüfer’in hizmetine sunacağız. Finans okur yazarlığından, yapay zekâ ve dijital oyun programlarına kadar bir çık eğitimler düzenleyeceğiz. İlçemizdeki tüm okullarda taramalar yaparak zeki ve üstün zekalı öğrencilerimizi tespit ederek en iyi eğitimleri almalarını sağlayacağız. Geleceğin dâhileri, bilim adamları Nilüfer Enderun Mektebi’nde yetişecek. Sadece Nilüfer’i değil belki de dünyayı değiştirecek bilim insanların yetişmesine öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni iş kurma fikriyle gelenlere 100 bin lira hibe”

İşveren ile İş arayanı bir araya getiren istihdam ofisleri açacaklarını ifade eden AK Parti Nilüfer İlçe Belediye Başkan Adayı Çolak, “Yeni iş kurma fikriyle gelen her genç arkadaşımıza 100 Bin TL’ye varan hibe yardımı yapacağız. Girişimci tüm kadınlarımızın ilk girişim deneyimine 100 Bin TL’ye varan hibe ile destek olacağız. Üniversite ilçesi olan Nilüfer’i öğrencilerin kolaylıkla barınabileceği yurtlarla donatacağız. Toplumun herkesiminin sanata ulaşmasını kolaylaştıracağız. Nilüfer’i uluslararası düzeyde temsil edecek kültür sanat festivallerine ev sahipliği yapan ilçe konumuna yükselteceğiz. Nilüfer 1923 Cumhuriyet Parkı, ilçemizin ve cumhuriyetimizin yüz akı olacak. Nilüfer’in köylerini doğa ve sağlık turizmi merkezi haline getireceğiz. Nilüfer Kent Tarihi Müzesi ile Nilüfer tarihini betimleyeceğiz bir kent müzesini ilçemize kazandıracağız. Türkiye ve Bursa’ya tematik ögelerle donatılmış bir çocuk müzesi kazandıracağız. Tüm spor branşları için alt yapı ve eğitmenin yer aldığı spor akademileri ile sporu Nilüfer’de hayatın merkezine yerleştireceğiz. Tüm öğrencilerimiz için yaz ve kış spor okulları açarak erken yaşta spora yatkın bir neslin oluşmasına katkı sağlayacağız. Amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi yardımlarla destekleyerek güçlendiredeceğiz” dedi.



“365 gün 24 saat hizmet veren bir Nilüfer Belediyesi inşa edeceğiz”

Anne baba ve çocuk gelişimini destekleyecek aile kampları açarak, aile yapısını güçlendireceklerinin altını çizen Çolak, “Nilüfer çocuk kampları ile çocukların sosyalleşme süreçlerinin kalitesini yükselteceğiz. Güvenli ve konforlu alışveriş imkânı sunan kapalı Pazar alanlarını Nilüfer’in tümünde yaygın hale getireceğiz. Bölgesel tanzim satış marketleri ile kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkânı sunacağız. Emekli ve üniversite öğrencimize bu marketlerde indirimli alış-veriş imkânı sağlayacağız. 365 gün 24 saat hizmet veren bir Nilüfer Belediyesi inşa edeceğiz. Yaşlı ve bakıma muhtaç tüm komşularımıza evde bakım hizmetini 7 gün 24 saat vereceğiz. Sokak hayvanları için modern bakım merkezi kurarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet vereceğiz. Mobil hayvan bakım merkezimizle sokak hayvanlarının aşılama, bakım ve kısırlaştırma işlemlerini aralıksız sürdüreceğiz. Özlediğimiz ve uğrunda çabaladığımız daha modern ve daha müreffeh bir Nilüfer hedefine elbirliğiyle ulaşmak için, yolsuzluk ve rüşvetle anılan değil, hizmetleriyle anılan bir belediye için değiştirmeye var mıyız? Yeşil alanlarımızı kaybettik. Çocuklarımızı da kaybetmemek için değiştirmeye var mıyız? Nilüfer’in sahibi gibi davranan değil. Nilüfer’e sahip çıkan bir yönetim için değiştirmeye var mıyız? Çöpten çukurlardan temizlenmiş, pırıl pırıl sokaklar için değiştirmeye var mıyız? 365 gün 24 saat hizmet verecek bir belediye için değiştirmeye var mıyız? Ben değişebiliyorsam, siz değişebiliyorsanız, Nilüfer’de değişebilir” diye konuşu.