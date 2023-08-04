Bursa'da sıcak hava dalgası etkisiyle yangınlar birçok noktada korku dolu anlar yaşattı. Bugün saat 16.00 civarında şehrin üç farklı bölgesinde birden çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Geçit Mahallesi'nde meydana gelen yangın, zeytinlik alanı içinde büyük bir kıvılcım saçtı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Ne yazık ki, zeytinlik alanda büyük zarar meydana geldi.

Bursa'nın Doğu ve Batı tarafında da alevlerin yükseldiği rapor edildi. Ormanlık alanlarda çıkan yangın Uludağ bölgesinde, diğer bir yangın ise Kaplıkaya tarafında etkili oldu. Şans eseri her iki yangın da itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Yangınların sebepleri araştırılırken, yetkililer vatandaşlara sigara izmaritleri ve piknik ateşlerinin yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bursa'da artan sıcaklıklarla birlikte yangın riski de artıyor, dikkat ve tedbirlerin üst düzeyde tutulması gerekiyor.