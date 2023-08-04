2 gün önce üzücü bir olay meydana geldi. Yalnız yaşayan ve daha yeni Kayseri'ye gelmiş olduğu öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, 7 katlı bir binanın son katından oturma odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Düştüğü yerdeki mazgalın kırılması sonucu bir iş yerinin deposuna giren Çalışkan, ne yazık ki hareketsiz halde bulundu. Vatandaşların olayı fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan genç kadının cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışkan'ın hayatının son günlerinde sosyal medya hesabından aktif olduğu ve eğlence mekanlarında şarkı söylediği ortaya çıktı. İzmir'den Kayseri'ye çalışmak için geldiği belirtilen Çalışkan'ın, sosyal medyada seslendirdiği şarkıları da paylaştığı gözlendi. Ancak maalesef, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu. Olayın yaşandığı binada sadece 20 gün kaldığı belirtilen Çalışkan'ın evde yalnız olduğu anlarda pencereden atladığı tahmin ediliyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cenazesi Bursa'ya gönderildi

Çalışkan'ın trajik ölümünden bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekiciydi. Instagram hikayesine kendi fotoğrafını ekleyerek "Bazı nedenlerden dolayı Bursa’ma gelemiyorum. O kadar da valiz hazırlamıştım. Başka zaman artık. Kayseri’de şimdilik devam. Star sahnesi bizi bekler. Haydi kutsal cumartesi eğlenelim" şeklinde yazmıştı. Ancak, ne yazık ki geleceği hakkında umut dolu mesajlar veren bu paylaşım, ardından yaşanan acı olayla son buldu.