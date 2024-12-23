Pop müzikten biraz daha rock tarzına kayarak dinleyicilerine farklı bir deneyim sunan 'Bekleyenim', aynı zamanda sanatçının yakın zamanda yayımlanacak albümünün de bir ön habercisi.

Rock-pop türündeki bu şarkı, sanatçının yalnızca müzikal anlamda değil, görsel dünyasında da yeni bir yöne ilerlediğini gösteriyor. Klipte Berlin'de yaşayan ünlü yönetmen Osman Özel ile çalışan Tilki, farklı bir estetik anlayışını da müziğiyle buluşturuyor.

Aleyna Tilki, kış sezonunda sevenlerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. "Hep birlikte ağlamaya hazır olun" diyen genç sanatçı, ‘Bekleyenim’ ile dinleyicilerini derin hisler ve güçlü melodilerle buluşturmayı amaçlıyor.