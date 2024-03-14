Adım adım yerel seçimlere yaklaşırken seçim çalışmalarını sürdüren CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, meclis üyeleri ile beraber Mobilyum AVM esnafını ziyaret etti.

Mobiliyum AVM'de esnaflarla sohbet eden Ali Doğan, kendisinin de bir mobilya esnafı olduğunu, bu nedenle mobilyacı esnafının sorunlarını iyi bildiğini söyledi. Ayrıca Doğan, belediye başkanı seçilmesi durumunda İnegöl'e yakışır modern bir fuar alanını faaliyete geçireceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Yeni fuar alanının daha düzenli ve mobilya esnafının beklentilerini karşılayacak bir planda olacak. Mobilya sektörünün uluslararası ölçekte tanınmışlığının hatırı sayılır bir yere getirilmesini sağlayacağım."

Kaynak: Haber merkezi