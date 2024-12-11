Fenerbahçe hocası Jose Mourinho, ikinci yarıya Samet Akaydın-Çağlar Söyüncü değişikliği ile başladı. Taraftarlar karşılaşmanın ikinci yarısında da yönetime tepkilerini sürdürdü. 69. dakikada Fenerbahçe'nin sol beki Mert Müldür'ün ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından tepkiler daha da yükseldi. TRT yayınına da yansıyan tepkiler arasında "Aziz Yıldırım" lehine sloganlar da yer aldı

Ali Koç'u istifaya davet eden tribünlerden "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!" sloganları yükseldi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Oynadığı 6 karşılaşmada 8 puan toplayan Fenerbahçe ise 15. sırada bulunuyor