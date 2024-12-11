UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Athletic Bilbao, 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

İspanyol temsilcisi puanını 16 yaptı. İkinci yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı.

ATHLETIC BILBAO NAMAĞLUP

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi gösterdiği performansla dikkat çekti. 16 puanla zirveye ortak olan İspanyol ekibi oynadığı maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. 5 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Athletic Bilbao yoluna namağlup devam ediyor.