2024-2025 Süper Lig sezonunun 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, Gürsel Aksel Stadyumu'nda büyük heyecana sahne oldu. Ancak maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar, sahadaki mücadeleden çok, tribünlerdeki gerilimi öne çıkardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında stadyumdaki deplasman tribününe yöneldi. Bazı Fenerbahçe taraftarlarının stadyuma girememesi üzerine bu durumu yerinde incelemek için tribüne giden Koç, tribündeki sarı-lacivertli taraftarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu esnada, Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a yabancı maddeler atılmaya başlandı.

Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarların sorunlarını dinlediği sırada tribünden gelen cisimlerden biri kendisine isabet etti ve yere düştü. Bu olayın hemen ardından maç duraklatıldı. Yaşanan bu gergin anların ardından tribünden bir kişi sahaya girerek Ali Koç'a saldırmaya teşebbüs etti, ancak güvenlik güçleri anında müdahale ederek olası bir tehlikeyi önledi.