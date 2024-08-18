Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil geri manevra yaparken küçük kıza çarptı.

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbüller Caddesi üzerinde seyir halinde Ertuğrul G. yönetimindeki 11 TF 614 plakalı otomobil park etmek isterken geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçmekte olan Duygu M.'nin (10) ayağının üzerinden geçti. Acılar içinde yere düşen küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT